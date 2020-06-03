تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 84 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا بمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى تغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

ووجه المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم، وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية.

وأكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، ما أسفر عن ضبط 84 سيارة مخالفة، موضحًا تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020، بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.