نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

تقدم النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بشأن ما أعلنته وزارة الصحة عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة، والذي تراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه في الليلة الواحدة، ومن 7500 إلى 10000 جنيه لليوم الواحد في العناية المركزية.

وأكد نبيل، أن هناك مغالاة كبيرة في أسعار المستشفيات الخاصة ويصعب على أغلبية فئات الشعب المصري تحمل نفقات علاج كورونا بداخلها، مشيرا إلى أن إلغاء التسعيرة السابقة أصبح ضرورة في ظل عدم تمكن مستشفيات وزارة الصحة من استيعاب أعداد المصابين التي تتزايد يوما بعد يوم.

وطالب نبيل، بإعادة النظر فى تحديد هذه الأسعار بما يعود على المستشفيات الخاصة بالربح، مع اتخاذ التدابير اللازمة حتى يتمكن غير القادرين من العلاج فى المستشفيات الحكومية باعتبار ذلك حق دستوري لكل مواطن.