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أسيوط.. مصرع شخص في انقلاب "كارو" بالترعة

كتب:

سعاد أحمد
05:48 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب عربة كارو في ترعة بطريق نجع سبع الداخلي بمحافظة أسيوط، حيث جرى استخراج العربة من المياه بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط عربة كارو في الترعة بطريق نجع سبع الوسطاني.

وعلى الفور انتقلت فرق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث. وجرى استخراج العربة من المياه، وانتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لمواطن يدعى "مدحت داوود سليمان"، 25 سنة، مقيم بمنفلوط، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة.