أسيوط.. مصرع شخص في انقلاب "كارو" بالترعة

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب عربة كارو في ترعة بطريق نجع سبع الداخلي بمحافظة أسيوط، حيث جرى استخراج العربة من المياه بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، يفيد سقوط عربة كارو في الترعة بطريق نجع سبع الوسطاني.

وعلى الفور انتقلت فرق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث. وجرى استخراج العربة من المياه، وانتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لمواطن يدعى "مدحت داوود سليمان"، 25 سنة، مقيم بمنفلوط، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة.