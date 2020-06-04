أعرف بلدك بالصورة.. مسابقة للشباب والرياضة عن 10 محافظات

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، المسابقة الفنية "أعرف بلدك أون لاين"، التي تنفذها الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

المسابقة خاصة بالمرحلة العمرية من 18 حتى 40 سنة، وتدور فكرتها، حول اختيار أفضل صورة فوتوغرافية، للمحافظات التي تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رحلات أعرف بلدك إليها، وهي:

( الأقصر/ أسوان/ القاهرة/ الجيزة/ الوادي الجديد/ المنيا/ الفيوم/ الاسكندرية/ بورسعيد/ جنوب سيناء)، وستقوم الوزارة كل أسبوع باختيار محافظتين من المحافظات العشرة، سابقة الذكر.

وفي هذا الأسبوع، تدور المسابقة حول أعرف بلدك (الاسكندرية والأقصر).

وأهم شروط وضوابط المشاركة في المسابقة ما يلي:

- يتم اختيار أفضل صورة فوتوغرافية لكل من محافظة الإسكندرية والأقصر.

-الصورة المقدمة لابد أن تكون من عمل المتسابق، وjpg بجودة عالية للهواة أو غير المتخصصين، وRaw للمتخصصين.

-مسموح استخدام برامج معالجة جودة الصورة فيما يخص تحسين قيمة الالوان دون التغير في أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج والتصوير بأي نوع من أنواع الكاميرات واي عمل يستخدم فيه وسائل تقنية أو جرافيكية يذكر بين قوسين (تصوير فوتوغرافي تجربيبي) وإن لم يذكر ذلك سوف تستبعد الصورة.

- يتم استبعاد الصورة المنقولة أو المأخوذة من علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، وضرورة ارفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

-يشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط، وأن يكون العمل إبداعا أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر، ولم يحصل على جائزة في أي مسابقة.

- ممنوع منعا باتا التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا.

- كتابة نبذة عن نوع الكاميرا المستخدمة.

-كتابة فلسفة الصورة في ثلاث أسطر.

- سن المتسابق من 18 حتى 40 سنة.

- تعتبر الصور المقدمة لاشتراك في المسابقة من حق وزارة الشباب والرياضة وليس من حق المتسابق المطالبة بها.

-تقرر مد فترة تلقي تقوم الاعمال على بوابة مصر للشباب حتى 15يونيه الجاري على الرابط:https://www.emys.gov.eg/moy/know/

-يتم فرز الأعمال المقدمة إلكترونيا ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة.

- يقوم بتحكيم المسابقة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة- جامعة حلوان، ويتم منح الفائزين جوائز مالية لكل محافظة على حده.