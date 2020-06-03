"المالية" تعلن تقديم موعد صرف مرتبات لـ15 يونيو بمناسبة العام المالي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّه بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019-2020، تقرر تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارًا من الإثنين 15 يونيو.

وأكّد وزير المالية، أنَّه جرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام، في الفترة من 15 حتى 18 يونيو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد وزير المالية، الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جهته، أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنَّه جرى وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية، تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أنّه تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 15 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 16 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.

ودعا رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، العاملين بالجهات الإدارية، إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.