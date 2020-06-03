محافظة قنا: تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات

قامت اللجنة المشكلة بقرار السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا رقم 230 لسنة 2020 برئاسة كمال شلبي سكرتير عام المحافظة بالمرور على مستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمدينة قنا للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والعلاج ومتابعة صرفها من المخازن للمرضي والتأكد من صرف المستلزمات للأطباء والتمريض والتأكد من استقبال المرضي واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مسئول في حالة عدم استقبال المرضي.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر تعليماته بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

رصد تقرير اللجنة توافر كافة المستلزمات الوقائية والعلاجية بالإضافة الي رصد تغيب عدد من افراد الاطقم الطبية والتمريض وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.