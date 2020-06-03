الجامعة المصرية بكازاخستان تحصد المركز الأول في التخصصات الإسلامية

أعلنت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، التابعة لوزارة الأوقاف، حصولهاعلى المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين، من بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "في إطار التميز العلمي والثقافي للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، والتي تمثل أحد أهم جسور التواصل الثقافي بين الدولتين الصديقتين مصر وكازاخستان، حصلت جميع أقسام وكليات الجامعة على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين، وحصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية، كما حصلت على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخستانية أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تتبع وزارة الأوقاف المصرية، وتمثل نقطة إشعاع فكري مستنير في منطقة وسط آسيا كلها، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية، وتقوم بدور كبير في خدمة المجتمع، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي، بالعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للعام الثالث على التوالي.