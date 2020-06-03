وزير الأوقاف ينعى الدكتور القوصي: قامة أزهرية فريدة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، الذي رحل فجر اليوم عن عمر ناهز 76 عاما، مؤكدا أنّه قامة أزهرية فريدة.

وقال وزير الأوقاف في بيانه: بخالص الأسى والحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وزملاءه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

ووجّه وزير الأوقاف، خالص العزاء لأسرة العالم الجليل رحمه الله وأحسن مثواه، مؤكدا أنّ الأمة الإسلامية كلها فقدت قامة أزهرية فريدة علمًا وخلقًا، و"إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".