"الإفتاء" تنعى الدكتور عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف السابق

‏نعت دار الإفتاء الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف السابق، والأستاذ بجامعة الأزهر، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريحي الأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الدار، في بيان اليوم: "ننعى بقلوب راضية بقضاء الله وقدره فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر‏‎، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.