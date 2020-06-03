أمريكا: السعودية تستضيف مانحي اليمن.. والحوثيون يعرقلون المساعدات

أعلن الأمن القومي الأمريكي، أن السعودية تستضيف مانحي اليمن فيما الحوثيون يعرقلون المساعدات، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

و انطلق أمس مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة، في العاصمة السعودية "الرياض"، والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وسعى المؤتمر لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم، فيما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام المؤتمر، أن المملكة تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين، وكاشفا أن بلاده كانت قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن.

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية إلى أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا على حرص المملكة الدائم على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل في البلاد.