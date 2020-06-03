مطار مرسى علم يستقبل 166 راكبا مصريا قادمين من السعودية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، منذ قليل، رحلة طيران قادمة من مدينة جدة وعلى متنها 166 راكبا مصريا من العالقين بالسعودية، ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب تصريحات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لـ"الوطن"، يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا، حيث يجري نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة إلى الفنادق المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم لمدة أسبوع، تحت إشراف طبي كامل، كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.