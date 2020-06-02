3 رحلات استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 432 مصريًا عائدين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلتين استثنائيتين سيرتها شركة إير كايرو، على متن كل واحدة منهم 156 مصريا عائدين من الرياض، كما استقبل المطار رحلة سيرتها شركة الإسكندرية للطيران، وعلى متنها 120 راكبا قادمة من مدينة جدة.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلتي شركة طيران إيركايرو، وصلت مطار 2 قادمة من الرياض وعلى متنهم 312 مصريا كانوا هناك، ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية على متن الرحلات الثلاثة 432 مصريا.

فيما تم إنهاء إجراءات وصولهم، حيث قام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطات الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة، أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.