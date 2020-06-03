فى مبادرة "إنسانية" لمساندة الدولة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم " دار العزل" بمستشفى سعاد كفافى لعلاج المصابين بفيروس كورونا

يجرى العمل الان على قدم وساق فى انشاء وتجهيز "دار العزل" التابع لمستشفى سعاد كفافى الجامعى والذى يتم تنفيذه فى إطار الإلتزام بالمسئولية الاجتماعية لمعاونة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا خاصة بعد تزايد اعداد الإصابات اليومية وهو الأمر الذى يتطلب مشاركة كافة مؤسسات الدولة للتصدى لهذا الخطر الذى يهدد الجميع .

تجهيز المبنى بأحدث الأجهزة والمسلتزامات الطبية المطابقة لبروتوكول وزارة الصحة بشأن علاج مرضى كورونا

صرح بذلك خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأضاف أن "دار العزل" الذى يجرى تنفيذه الآن من المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الذى ابدى ترحيباً كبيراً بهذه المبادرة من جانب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

وأشار الطوخى الى أن العمل فى تحهيز المبنى سوف يستغرق شهر واحد فقط حتى يصبح المبنى جاهزاً لاستقبال المرضى من المصابين بفيروس كورونا لتلقى العلاج والرعاية الصحية حسب البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة وهو البروتوكول الذى وضعته منظمة الصحة العالمية لعلاج هذا الفيروس القاتل.

وقال المهندس محمود عونى مدير عام قطاع تنفيذ المشروعات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن تصميم المبنى تم فى مدة لم تتجاوز ٢٤ ساعة فقط بحيث سيتم التنفيذ باعادة هيكلة ورفع كفاءة مبنى "دار الضيافة" ليتحول الى مستشفى للعزل الصحى وهو المشروع الذى يقام على مساحة تبلغ خمسة أفدنة ومن المقرر أت يضم "دار العزل" و "المستشفى الميدانى" والعديد من المساحات الخضراء ويضم المبنى خمسة أدوار بمساحة ٧ آلاف متر ويستوعب ١٩٠ سريراً.

مئات العمال والمهندسين يعملون على مدار اليوم للإنتهاء من إنشاء وتجهيز "دار العزل"

ونظراً لأهمية الوقت فى هذه الظروف التى يعيشها المجتمع فقد تقرر أن تستمر الاعمال على مدار ٢٤ ساعة وذلك من خلال تشغيل ما يقرب من ٣٠٠ حرفى و٢٠ مهندس ومشرف ومدير مشروع ومدير مشروعات وذلك لضمان سرعة الاعمال وانجازها فى مدة لن تزيد عن الشهر المقرر للإنتهاء من المشروع بالكامل.

الجدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص وبشكل دائم على القيام بالمبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية التى تقوم بتنفيذها من خلال الكوادر الطبية بمستشفى سعاد كفافى الجامعى فقد تم من قبل تنظيم العديد من القوافل الطبية وذلك لعلاج ورعاية المرضى غير القادرين فى العديد من المناطقة الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية والحدودية وهو التوجه الذى يتم تنفيذه فى إطار المسئولية الاجتماعية التى تلتزم بها الجامعة باشكال مختلفة ومتنوعة .