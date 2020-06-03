محافظ المنيا يقيل مدير مستشفى مطاي لعدم تعاونه مع حالات كورونا

قرر اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إقالة مدير مستشفى مطاي المركزي من منصبه، لعدم التنسيق والتعاون في استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والتي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى، ولن نقبل بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالينا.

تأتي جولة المحافظ ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة لجميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

شملت جولة المحافظ عددا من المستشفيات المركزية والحميات وجراحات اليوم الواحد بمراكز العدوة، مغاغة، مطاي وبني مزار وسمالوط.

وقرر المحافظ خلال جولته إقالة مسئول المخازن بمستشفى مغاغة المركزي وإحالته للتحقيق، وتعيين مدير جديد خلال 24 ساعة، وذلك لامتناعه عن تسليم مستلزمات مكافحة العدوى للأطقم الطبية بالمستشفى، على الرغم من توافرها بالمخزن.

تابع المحافظ، خلال جولته، الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، والخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسؤولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

والتقى المحافظ بالفرق الطبية، حيث استمع لكافة الآراء والملاحظات، وكلف وكيل وزارة الصحة بإزالة أي معوقات في العمل، موجها كل الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بالجهد المبذول منهم قائلا "إن الوطن بأكمله يقدر ماتقدموه من تضحيات وجهود"، ومؤكدا تقديم كل الدعم والمساندة لهم في ظل ما يواجهونه خلال الفترة الطارئة الحالية، من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

شدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والقيام بكافة إجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، قائلا "مفيش حالة من أهالينا يتم ردها".

أشاد المحافظ بمسؤول المخازن بمستشفي العدوة المركزي لحسن تنظيم العمل، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضى، واستمرار اعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية.

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.