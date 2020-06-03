أوقاف المنيا تستعد للتعايش مع كورونا بتعقيم المساجد

عقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعًا مع رؤساء الأقسام الدعوية بالمديرية، بحضور مدير الدعوة الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل.

وأكد وكيل الوزارة متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية والتنبيهات الصادرة من المديرية بشأن المساجد وما يتعلق بها من توجيهات، وأعمال الصيانة والترميم والإحلال والتجديد للمساجد علي نفقة الوزارة وبالجهود الذاتية، إضافة إلى استمرار عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم، وتكثيف هذه العمليات استعدادًا لأي جديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات حال وجود مخالفة للتعليمات.

أوضح "عبد الرازق" أن الجميع مسؤول مسؤولية كاملة عن أي تقصير أو مخالفة أو إهمال فى تنفيذ التعليمات، ولفت إلى أنه لابد من إبراز دور الأوقاف المجتمعي وما تقوم به من مساعدات تجاه أبناء المحافظة.

وشدد على أهمية عدم الإلتفات إلى أصحاب المواقع المشبوهة، أو صفحات التواصل الوهمية والأسماء المستعارة والمروجة لأكاذيب، بهدف النيل من المؤسسة الدينية ورموزها بقصد، أو إضعاف الثقة فيها.

وطالب وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بتشكيل لجان مرورية وفرق تفتيش من المديرية والإدارات الفرعية للتفتيش والتوجيه والمتابعة، لبيان مدى الإلتزام بتنفيذ التعليمات، وأكد على عدم السماح بفتح المساجد لأي سبب من الأسباب، والالتزام فقط بما ورد من تعليمات سابقة لحين ورود تعليمات أخرى.