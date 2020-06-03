معلمة تطلق أسماء أبطال البرث على أدوار المدرسة: عشان الطلبة ماينسوش

على مدار ثلاثين يوما خلال شهر رمضان، تابع الملايين من المصريين أحداث مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد بطولات رجال الجيش المصري، من خلال قصة الشهيد أحمد منسي ورجال الصاعقة، نقل أحداثا واقعية من أرض سيناء وخلد اسماء أصحابها، من هنا حرصت المعلمة فتحية بمدرسة المنى الابتدائية على ألا ينسى طلابها الصغار أسماء أبطال كمين البرث وأطلقت أسمائهم، بموافقة مدير المدرسة ومدير الإدارة التعليمية، على أدوار المدرسة مع تعليق لوحة كبيرة تضم صورهم وأسمائهم ليراها الطلاب ذهابا وإيابا، حسب تعبيرها.

"المنسي وشبراوي ومغربي دبابة والحوفي"، أسماء تم وضعها على أدوار المدرسة الابتدائية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتخليد ذكرى أبطال حادث كمين البرث الذي وقع في يوليو 2017، وبحسب قول معلمة اللغة العربية لـ"الوطن": "في الطابق الأول الأرضي وضعنا صورة لشهداء ملحمة البرث من كتيبة 103صاعقة، وهكذا تم تسمية باقي الأدوار بأسامي شهداء البرث"، مضيفة "لما المدرسين يحكوا ليهم قصص الشهدا ولما يشوفوا صورهم أساميهم قدامهم طول الوقت يفضلوا فاكرينهم".

حصلت المعلمة فتحية على موافقة الأستاذ ناصر شعبان مدير عام الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة الأستاذ هشام طلب، على تطبيق فكرتها، وبدأت طباعة صورة أبطال البرث على صورة كبيرة لوضعها في الدور الأرضي للمدرسة، وشاركوا جميعا في تعليق صور الشهداء وأسمائهم على حوائط أدوار المدرسة.