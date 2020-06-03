جامعة سوهاج تكرم "السفاح" بطل معركة البرث

كرم، اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ابن سوهاج "خالد علي" وشهرته "خالد السفاح" أحد الجنود الناجين من الحادث الإرهابي الذي تعرض له كمين البرث في عام 2017، وصاحب عبارة "حرس سلاح"، حيث تمكن يومها من قتل عدد كبير من الإرهابيين.

واستهل رئيس الجامعة التكريم، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مشيرا إلى أن الجامعة تجسد اليوم مبادئ التكريم والوفاء لمن يستحق، والذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل حماية مقدرات الوطن.

عزيز: أرسلنا خطابا لتوفير وظيفة بالجامعة لخالد

وأضاف عزيز، أن الجامعة أعدت خطابا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تطلب فيه توفير وظيفة بالجامعة تناسب "خالد"، متابعا: "هذا أقل ما يستحقه".

يذكر أن خالد علي من أبناء قرية أولاد سلامة التابعة لمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، حاصل على الشهادة الإعدادية، وأحد رجال الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103.