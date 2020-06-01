فيديو.. أطفال يحاكون بطولة كمين البرث في "الاختيار"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعاً مصوراً لمجموعة من الأطفال يحاكون خلاله حادثة كمين البرث التي تناولها مسلسل "الاختيار" في الحلقة الثامنة والعشرين، والتي شهدت استشهاد الرائد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، علي أيدي مجموعة من التكفيريين عام 2017.

وجسد الأطفال أحد المشاهد بأداء حاز على إعجاب رواد "فيسبوك"، الذين أكدوا دور المسلسل في بث روح الوطنية وإبراز بطولات الجيش المصري.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، عابد عناني وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.