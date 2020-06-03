بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بكورونا

سجلت بريطانيا، اليوم، ارتفاعا ملموسا جديدا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم رصد 359 حالة جديدة، وفقا لمخا ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، إن حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 359 شخصا لتصل إلى 39728 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا جديدا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.

واشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى رصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت بريطانيا في إحصائية يوم 30 مايو 2445 حالة، وفي 31 مايو 1936، في 1 يونيو 1570، وفي 2 يونيو 1613 حالة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.