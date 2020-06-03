تحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة لقرار الحظر في كفر الشيخ

أكد مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أنه جرى تحرير محاضر بمختلف المدن لعدداً من المحلات لمخالفتها قرار حظر التجوال الذي يبدأ من الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، موضحاً أنه يجرى تحرير محاضر ثم غلقها إدارياً على حسب المخالفة ومدتها وتكرارها من عدمه.

فيما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استمرار غلق المحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة ، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحاً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نرو الدين، أنه سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة لغلق جميع المحلات والمطاعم، بالإضافة إلي غلق كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، كذلك حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساءً، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي للحد من التنقل.