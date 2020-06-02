محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بقرار حظر التجوال  

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بالتزام المواطنين منازلهم بمراكز ومدن المحافظة، تطبيقًا لقرار حظر التجوال، والذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره، وذلك ابتداءً من الـ 8 مساءً حتى الـ 5 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، وعلي الأهالي أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كافة الجهات المعنية، لانجاح جهود الدولة في مُحاصرة انتشار الڤيروس.