صور.. توزيع أدوية كورونا على الخاضعين للعزل المنزلي في كفر الشيخ 

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية التي جرى تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، على الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، والمشتبه في إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي، تحت إشراف مديرية الصحة.

وكلف المحافظ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية.