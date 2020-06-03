استشاري تصنيع الدواء: بروتوكول علاج كورونا يضعف مناعة غير المصابين

قال الدكتور محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية، واستشاري تصنيع الدواء، إن هناك نقص في بعض الأدوية التي تضمنتها بروتوكلات العلاج التي وزعتها وزارة الصحة، والمستخدمة لعلاج من تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، مشددا على أن تلك الأدوية هي بروتوكلات علاج وليست بروتوكلات وقاية، وغير المصاب بالفيروس لا يجوز تناوله لبروتوكول العلاج لأنه ليس حماية، هو مخصص فقط للمرضى.

وأضاف "أشرف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن النظام الأساسي للوقاية من كورونا، هو اتباع نظم تغذية سليمة، ولكن البروتوكول العلاجي هو للعلاج فقط: "لو حد أخد بروتوكول العلاج كوقاية من كورونا هيعمله مشكلة كبيرة، والمبدأ الرئيسي لرفع مناعة الجسم هم التغذية الجيدة، وأخذ بعض المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب، وفي حالة تناول الأدوية الموجودة في بروتوكول العلاج لشخص غير مصاب بكورونا، ستضعف المناعة بشكل كبير جدا".

وتابع: "الأطباء والمواطنون اللي بينشروا بروتوكلات العلاج، دي بروتوكلات علاج خاصة بالمرضى فقط، والطبيب الذي يفعل ذلك يخون أمانة مهنة الطب، ولا يوجد بروتوكول للوقاية، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن طرق الوقاية الوحيدة هي أنظمة غذائية صحية".

واستكمل استشاري تصنيع الدواء، أن بعض الأدوية المذكورة في بروتوكول العلاج إذا تناولها الشخص السليم تضعف مناعته، والأطباء ممن يقومون بنشر تلك البروتوكلات العلاجية يضعفون مناعة المواطنين.