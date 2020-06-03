انطلاق البرامج الثقافية والفنية المتنوعة أونلاين بفرع ثقافة جنوب سيناء

يطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم فعاليات البرامج الثقافية والفنية لشهر يونيو الجاري أونلاين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد.

وقال أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، أن فعاليات البرنامج تتضمن باقة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية المتنوعة بالإضافة إلى المسابقات الفنية، والمقرر إطلاقها على الموقع الرسمي الخاص بمديرية الثقافة.

وأوضح أنه من المقرر أن يجرى خلال الفعاليات، تنمية المواهب في كافة المجالات، دون التقيد بمرحلة عمرية معينة، كلًا حسب الموهبة التي تناسب ميوله واتجاهاته.