اندلعت مناوشات بين متظاهرين والشرطة قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان الآلاف تظاهروا في العاصمة البريطانية "لندن"تضامنا مع المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات اعتراضاً على مقتل فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن بقي شرطي أبيض جاثماً بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو الماضي في مينيابوليس.

ووجهت لضابط الشرطة تهمة القتل من الدرجة الثالثة وتهمة القتل غير العمد من الدرجة الثانية. كما أقيل ثلاثة ضباط آخرون متورطون إلا أنه لم توجه لهم اتهامات، إذ كانوا حاضرين خلال الحادث لكنهم لم يقوموا بأي خطوة لمنع عنف زميلهم.

وزير الدفاع الأمريكي يرفض استخدام قوات عسكرية في إخماد التوترات الجارية

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه لا يدعم استخدام قوات الجيش لإخماد التوترات الجارية في الولايات المتحدة، داعياً لاستخدامها كملجأ أخير وفي "أكثر الحالات إلحاحاً وخطورة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ووصف إسبر، في تصريحات له بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، وفاة جورج فلويد بأنها "جريمة مروعة"، قائلاً إن الضباط الذين كانوا في الموقع وقت الحادث ذلك اليوم ينبغي محاسبتهم على مقتله.

وأضاف إسبر أن ما حدث "مأساة" وأن "العنصرية حقيقية في أمريكا، ويجب علينا جميعاً بذل قصارى جهدنا للتعرف عليها ومواجهتها والقضاء عليها".

وقال إسبر، إنه تلقى إخطاراً مسبقاً بشأن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنيسة "سانت جون" ليلة الاثنين الماضي إلا أنه لم يكن على علمٍ بأنها ستتحول لـ"فرصة لالتقاط الصور".

وشدد إسبر، على أنه ضد عمليات التخريب ويدعم المظاهرات السلمية وأن "المؤسسة العسكرية ملتزمة بحماية حقوق المواطنين والممتلكات".

وانطلقت مظاهرات سلمية تندد بالعنصرية في الولايات المتحدة عقب حادث وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد رجل شرطة "أبيض" في 25 مايو الماضي، ثم سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب تتسع يوميا في العديد من المدن، ولا سيما مع انتشار لقطات مصورة على مواقع التواصل للحظة تثبيت فلويد على الأرض والضغط على عنقه أثناء اعتقاله، وهو يردد "لا أستطيع التنفس"، وسط صراخ بعض المارة مطالبين من الشرطي التوقف عن خنقه.