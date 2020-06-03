مدير التنمية الريفية بالإسكندرية يتفقد 7 عزب

تفقد مدير إدارة التنمية الريفية بالإسكندرية يرافقه وكيل ومفتشي الإدارة، 7 عزب وهي الكومبانية ومقنص والعزبة الجديدة وحوض 13 وحوض 12 وسركيس وحوض 10، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الإرتقاء بالظهير الريفي ، وتحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه.

تم استهلال الجولة بالالتقاء مع مهندسي الشركة المسؤولة عن تشييد الطريق الدولي الجديد الساحلي ، حيث يجري حاليا تمهيد الطريق ، استعدادا لافتتاحه في القريب العاجل ، فمن المنتظر أن يتم افتتاحه في فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيه ، بنهاية الشهر الجاري، وتجدر الإشارة إلى إنه قد تم توصيل عدد 19 ماسورة ري من إجمالي 23 ماسورة (مسقي للأراضي المر بها الطريق الدولي الساحلي)، علما بأن قطر الماسورة الواحدة لا يقل عن 60 سم ، حيث يتفاوت قطرها وفقا لمساحات الأفدنة الزراعية.

كما التقى مدير التنمية الريفية مع رئيس مجلس إدارة جمعية الناصرية الزراعية بمقر الجمعية بعزبة مجنص ، لإستعراض ماتم بشأن صرف التعويضات لملاك الأراضي المتضررة من المنفعة العامة للطريق الدولي الساحلي وفقا للقانون ، كما تم التطرق لمدي توافر البذور و الأسمدة بالجمعية لتنمية القطاع الزراعي بنطاق الحي ، و تقديم الدعم و المشورة للفلاحين.

كما تم التأكد من رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بعزبة حوض 13 بشكل دورى ، وذلك من خلال التنسيق بين كل من مدير التنمية الريفية ومراقب عام النظافة والتجميل بالحي ، فضلا عن تفقد مخبز العزبة للتأكد من توافر الخبز و مدي الالتزام بالسعة المقررة من قبل إدارة التموين ، مع مراعاة جودة النوعية ووزن الارغفة ، وتم التنبيه علي مالك و مدير المخبز ، بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد أثناء التعامل مع المواطنين ، مع ارتداء الكمامات ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأختتمت الجولة بمتابعة أعمال إعادة الشيء لاصله بين غرفتي كهرباء عزبتي حوض 10 و سركيس ، بعد الانتهاء من أعمال مد الكابلات بين العزبتين ، وتم رفع تقرير مفصل عن الجولة الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، لإتخاذ اللازم حيال ما تم رصده من مخالفات ، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.