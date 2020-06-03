المحافظ ونائبته ببدلة واقية.. الإسكندرية تواجه كورونا

عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع للمحافظين، نفذ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أول التعليمات حيث التواجد والمتابعة اليومية والمباشرة لمستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبدأ محافظ الإسكندرية بزيارة مستشفى الحميات والذي يستقبل حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد ويقوم بإجراء المسح، حيث زاره المحافظ عقب تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة التحرك ومباشرة مستشفيات العزل والتأكد من إزالة كافة العواقب التي تعيق المصابين عند الذهاب لعمل المسحة.

وظهر محافظ الإسكندرية هو ونائبته الدكتورة جاكلين عازر، داخل مستشفي الحميات وهما يرتديان بدله وقائية بالإضافة إلى القناع الواقي حيث اتخذوا كافة التدابير الوقائية اللازمة قبل الذهاب الى المستشفى خاصة بعد إصابة اثنين من مستشاري المحافظ بالإضافة إلى النائب احمد جمال بفيروس كورونا المستجد .

وجاءت الجوله التى تواجد فيها اطباء مستشفي الحميات ووكيل وزارة الصحة الدكتور علاء عثمان، بتفقد أجواء المستشفي والسماع إلى الفريق الطبي.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفقد برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مستشفي حميات الإسكندرية، للوقوف علي كفاءة العمل بها، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص في المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفي المختلفة، واستفسر من مديرة المستشفي عن كافة الاحتياجات من المستلزمات الطبية الغير متوفرة أو الناقصة.

وحرص محافظ الإسكندرية على المرور بكافة أنحاء المستشفي وتتبع كافة المراحل التي يمر بها المريض داخل المستشفي بدءا من الدخول مرورا بالتحليلات والأشعة وحتي أخذ المسحة انتهاءً بمناطق العزل.

وأكد الشريف علي المتابعة الشديدة على مدار اليوم لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن "كورونا". وأوضح قائلا " نحن مسئولين مسئولية كاملة عن المرضى بالمستشفيات ولن يُسمح بأي تقصير في ذلك. لافتا إلى مرور لجان متابعة على المستشفيات للتأكد من انتظام العمل لكافة الطواقم الطبية وتوافر العلاج للمواطنين فضلاً عن أنه سيتم تخصيص خط ساخن بشأن "كورونا "لتسهيل التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية لتخفيف الضغط عن الخط 105.