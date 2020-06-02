شرق الإسكندرية يسترد 1400م من أراضي أملاك الدولة بمدخل رابعة الناصرية

استرد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان مساحة تبلغ 1400متر من أملاك الدولة بمدخل رابعة الناصرية، دائرة قسم سيدي جابر، خلال حملة مكبرة بحضور حكمدار شرق الإسكندرية وقوات شرطة ومباحث قسم سيدي جابر، ووحدة مباحث التموين بحي شرق وإدارة تموين شرق وجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية.

يأتي هذا تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية وبناًء على تكليف للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باسترداد أملاك الدولة وعدم السماح لاستغلاها بدون وجه حق أو عدم سداد مستحقات الدولة نظير استغلال أملاكها بنطاق المحافظة.

فلقد شكلت المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لاسترداد الأرض بطريق مصر إسكندرية الصحراوي - الرابعة الناصرية والتي كانت مُستغلة كمحطة وقود منذ عام 1971م بسعر رمزي، وكان هناك عدد من المناقشات لاسترداد الأرض.

وجاء آخرها قرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 11 لعام 2019م خلال إنعقاد المجلس التنفيذي في أغسطس 2019م، بعدم تجديد عقد الايجار بين المحافظة ومستغلي الأرض بعد انتهاء مدة العقد في يونيه 2019م، وتكليف حي شرق بالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الدولة لاسترداد الأرض ومديرية التموين لعدم ضخ مواد بترولية للمحطة حتى يتم تنفيذ القرار واسترداد الأرض.