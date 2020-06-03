"شعاع": نقدر جهود "الكهرباء" لإنجاح برنامج القراءة الموحد للعدادات

صرح المدير التنفيذى لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أنه بناء على توجهيات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران والمحاسبة نادية قطرى العضو المالى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وفريق عمل كل منهما، تقوم شركة شعاع بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء بجميع شركات التوزيع المسندة إليها، عن طريق التقاط صورة للعداد وإرسالها للشركات أونلاين من خلال برنامج القراءة الموحد.

وأشاد المدير التنفيذى لشعاع بالمجهود الذى يبذله الدكتور محمد شاكر ونائبه المهندس أسامة عسران والمحاسبة نادية قطرى والتعاون المستمر والمثمر مع "شعاع"، لإنجاح منظومة برنامح القراءة الموحد وتذليل كافة التحديدات والصعوبات التى يوجهاها هذا البرنامج لاستكمال مسيرة النجاح التى حققها.

ويؤكد المدير التنفيذى لشركة شعاع على الاستمرار فى بذل الجهد لإنجاح منظومة برنامج القراءة الموحد، والتى تصب فى النهاية في مصلحة المواطن والدولة معا.

وشدد المدير التنفيذى لشعاع، أن الشركة حريصة على تطوير منظومة العمل بها أولا بأول لتلافي أي أخطاء أو مشاكل لضمان دقة القراءات التى تحضرها الشركة، موكدا أن نظام العمل بالشركة يعتمد على التقاط صوره لعداد الكهرباء منذ يونيو 2019، وتعمل شعاع باستمرار على تطوير نظام العمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة هندسة النظم التابعة للوزارة ليتم التقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء التى تعمل بها شركة "شعاع"، ويعد برنامج القراءة الموحد الذى يتم تطبيقه بهدف الوصول إلى أعلى دقة فى القراءات، والذى تنفذه شركة "شعاع" بهدف إنجاح منظومة الكشف.

وتؤكد شعاع على أن مسؤولية الشركة تقتصر على إحضار قراءات لعدادات الكهرباء بشكل شهرى وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء بالصورة أونلاين، من خلال برنامج القراءة الموحد، وينتهى دورها عند هذه المرحلة، أما فيما يخص عملية إصدار الفواتير والعمليات الحسابية الخاصة بها ليس من اختصاص شركة شعاع، وهى مسؤولية شركات توزيع الكهرباء.