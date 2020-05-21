السيسي يتفقد مسجد الحق المبين: الكهرباء والمياه على وزارة الأوقاف

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد الحق المبين، على هامش افتتاح مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية ترشيد استهلاك المياه: "طب انتو حطيتوا في دورات المياه الأجهزة اللي بتخلي استخدام المياه قليل؟".

وطالب السيسي، وزارة الأوقاف بدفع فاتورتي الكهرباء والمياه: "الدكتور هيدفع حق الكهرباء والمياه"، في إشارة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التى ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتى كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.