"كان" السينمائي يكشف عن الاختيارات النهائية لعام 2020

على الرغم من إلغاء الدورة رقم 73 من كان السينمائي، بسبب تفشي فيروس كورونا إلا أن إدارة المهرجان كشفت عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.

وهذا العام ، توجد أقسام مختلفة، ولكنه بدلاً من ذلك تم الإعلان عن جميع الأفلام الـ 56 في قائمة واحدة.

وتضم القائمة فيلم The French Dispatch للمخرج ويس أندرسون، و Summer Of 85 للمخرج فرانسوا أوزون، و True Mothers للمخرجة Naomi Kawase، وفيلم Lover’s Rock ، للمخرج ستيف ماكوين، وفيلم Mangrove، للمخرج Steve McQueen، وفيلم Another Round، للمخرج Thomas Vinterberg، وأيضا فيلم ADN من إخراج Maïwenn.

وتضم الاختيارات أيضا فيلم Ammonite للمخرج فرانسيس لي، وفيلم Falling لـ Viggo Mortensen، وفيلم Soul للمخرج بيتر دوكتر

من المقرر أن تعرض الأفلام بالتعاون مع عدد من المهرجانات المختلفة التي تشترك جميعا في إنشاء فعالية افتراضي، لاتاحة مشاهدة بعض الأفلام "أون لاين".