الصحة العالمية عن زيادة إصابات كورونا بمصر: "ثمن عدم الالتزام"

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل بشكل دبؤوب مع الدول، على مواجهة جائحة كورونا، وتعمل على مساعدة الدول الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج كل يوم، عبر شاشة "ON"، أن الاتهامات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية دون دليل، وسيتم الرد عليها: "أطلقنا تحذيرًا عنه في بداية انتشاره، وأنه أصبح مصدرًا قلق عالمي، كما أننا أعلنا عن التباعد الاجتماعي، ونطالب به حتى الآن".

وتابع: "نراجع كل المعلومات الخاصة بكورونا وفقا لتطورات الأوضاع، ونراعي مصلحة المواطن في المقام الأول، ونحاول إصدار إرشادات للدول كافة، بشأن عودة الأمور إلى طبيعتها، ونشدد على أنه يجب أن تتوفر شروط معينة، مثل أن تكون المنشآت قادرة على استيعاب الزيادة، ووجود أنظمة ترصد قوية".

وواصل: "كل دول مرت بمرحلة الارتفاع في الإصابات، والوباء، بدأ في دول مبكرة عن مصر، ومن الصعب ترتيب الأعداد على مستوى كورونا، أي أنه من الصعب القول إنها تحتل المركز رقم 13 على مستوى العالم، ويجب وقف سرعة انتشار المرض، وندفع الآن ضريبة ما فعلناه من أسبوعين، بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء رمضان".