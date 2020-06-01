الصحة العالمية: اختراع مصل كورونا "دعاية إعلامية".. أمامنا عدة أشهر

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن الحديث عن اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، دعاية إعلامية وتجارية وسياسية، موضحًا أن أي مصل لا بد أن يمر بثلاث مراحل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة "ON": "نحن في المرحلة الثانية، ومن المبكر جدًا أن نقول أننا نجحنا في اختراع مصل، وهناك عدة أشهر على الأقل لتحقيق هذا الأمر".

وحول اتهامات البيت الأبيض، للمنظمة، قال: "كل ما فعلناه موثق على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما قمنا به مؤربخ ونتعامل مع الدول بشكل شفاف جدًا، ومنطقة شرق المتوسط هي الأكثر احتواءً على نزاعات وحروب، وأعلنا أن معظم هذه الدول، لديها وسائل الحماية ووفرنا الكواشف الحرارية لها، وليس لدينا ما نخفيه".

وتابع: "اكتشفنا عدم فاعلية دواء كلوروكين وحذفناه من بروتوكول العلاج، وكورونا يهاجم الجهاز التنفسي، وقد يسبب بعض الاعتلالات في وظائف الدم، ولم نحذر أي دولة من تشريح جثث موتى كورونا، ولكن اشترطنا إجراءات للوقاية".