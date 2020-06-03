رامي جمال لفضل شاكر: "بحبك ونفسي صوتك يملا الدنيا غنا"

كشف الفنان رامي جمال، عن رأيه في أغنية فضل شاكر الجديدة الخليجية "وحشتوني".

وكتب رامي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "فضل شاكر.. عاوز أقولك أنت وصوتك وإحساسك وحشتوني فعلا، أنا بحبك ونفسي صوتك يملا الدنيا غنا".

وتابع : " سهم.. انت عارف وقولتلك رأيي فيك كملحن أنت هدية الأغنية العربية والسعودية، بحب حبك للمزيكا، أبدعت كالعادة"

وأضاف: "خالد عز.. أخويا وقدوتي المبدع، وجودك دائما إضافة، قوس.. مبدع متابعيه جدا جدا".

الفنان اللبناني فضل شاكر، أطلق مؤخرا أحدث أعماله الغنائية، والتى تحمل عنوان "وحشتوني" من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع وتريات خالد عز، وهندسة صوت محمد إسماعيل.