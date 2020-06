3 أفلام وثائقية ضمن اختيارات "كان" 2020

أعلن بيير ليسكور رئيس مهرجان كان السينمائي، قائمة اختيارات الأفلام الرسمية لعام 2020، التي ضمت 56 فيلما.

وضمت القائمة 3 أفلام وثائقية، وهي En route pour lem illiard للمخرج Dieudo Hamadi من دولة الكونغو الديموقراطية.

وفيلم the truffle hunters، وهو إنتاج أمريكي من إخراج مايكل دويك وجورجي كيرشاوي.

بالإضافة لفيلم A jours a roqqa للمخرج الفرنسي Xavier de Lauzanne.

ومن ضمن قائمة الأفلام المختارة كل من The French Dispatch للمخرج ويس أندرسون، وSummer Of 85 للمخرج فرانسوا أوزون، وTrue Mothers للمخرجة Naomi Kawase، وفيلم Lover’s Rock، للمخرج ستيف ماكوين، وفيلم Mangrove، للمخرج Steve McQueen، وفيلم Another Round، للمخرج Thomas Vinterberg، وأيضا فيلم ADN من إخراج Maïwenn.

وضمت الاختيارات أيضا، فيلم Ammonite للمخرج فرانسيس لي، وفيلم Falling لـViggo Mortensen، وفيلم Soul للمخرج بيتر دوكتر، وفيلم Limbo للمخرج بن شاروك، وSweat ل Magnus von Hornو Nadia Butterfly لـ Pascal Plante