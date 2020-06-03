بسبب تسرب غاز.. إخماد حريق بشقة سكنية بمدينة المنيا دون خسائر بشرية

أخمدت مساء اليوم قوات الحماية المدنية، حريق إندلع بشقة سكنية بمنطقة الحبشي بجنوب مدينة المنيا، بسبب حدوث تسرب في شبكة الغاز دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بشارع محمود عبد الرازق في حي الحبشي بجبوب مدينة المنيا باإندلاع حريق داخل شقة كائنة بعقار مكون من 4 طوابق.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والمطافي وجري إخماد الحريق والسيطره عليه ومنع إمتداده للمنازل المجاوره، وبالفحص تبين أنه أسفر عن تلفيات بالشقة دون خسائر بشرية.

رجحت الحتريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث تسرب في شبكة الغاز، وتم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.