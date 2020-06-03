"سعاد" لـ أيتن أمين.. فيلم مصري في الاختيارات النهائية لمهرجان "كان"

أعلن بيير ليسكور رئيس مهرجان كان، قائمة اختيارات الأفلام الرسمية النهائية لعام 2020، من العاصمة الفرنسية باريس، والتي ضمت 56 فيلما.

وضمت القائمة فيلم "سعاد" للمخرجة المصرية أيتن أمين، ومدته ساعة ونصف، ومن ضمن الـ 56 فيلما، The French Dispatch للمخرج ويس أندرسون، وSummer Of 85 للمخرج فرانسوا أوزون.

كما تضم القائمة، True Mothers للمخرجة Naomi Kawase، وفيلم Lover’s Rock ، للمخرج ستيف ماكوين.

ومن بين الأفلام أيضا Mangrove، للمخرج Steve McQueen، وفيلم Another Round، للمخرج Thomas Vinterberg، وأيضا فيلم ADN من إخراج Maïwenn.

وضمت الاختيارات أيضا فيلم Ammonite للمخرج فرانسيس لي، وفيلم Falling لـ Viggo Mortensen.

بالإضافة إلى فيلم Soul للمخرج بيتر دوكتر، وفيلم Limbo للمخرج بن شاروك، وSweat ل Magnus von Horn، وNadia, Butterfly لـPascal Plante

ومن بين الـ 56 فيلما، 3 وثائقية وهي En route pour le milliard، وthe truffle hunters، وA jours a roqqa.