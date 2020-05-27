نائب محافظ قنا يتفقد مواقف السيارات لمتابعة إجراءات الحماية من كورونا

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمجمع المواقف بمدينة قنا لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة جميع وسائل النقل الجماعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك علي مدار اليوم، رافقه خلال الجولة العقيد وليد العطوني رئيس مباحث المرور ومسؤولي مجمع المواقف بمدينة قنا.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد (موقف نجع حمادي - موقف دشنا - موقف البحر الأحمر - موقف الأتوبيس) والتي تضم حركة سيارات النقل الجماعي من مدينة قنا للمراكز والمدن والقرى والمحافظات المجاورة، وشدد نائب محافظ قنا، على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أعمال النظافة وأعمال تجهيز منافذ بيع الكمامات داخل مجمعات المواقف وذلك في إطار التيسير على المواطنين في الحصول على الكمامات الوقائية وبأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بالمجمع، وذلك استعدادا لاستقبال حركة المواطنين بدءاً من يوم السبت المقبل وتنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .