"كان طاير بالعربية عكس".. حكاية مراهق دهس سيدة القاهرة الجديدة وهرب

"عيل مراهق وكان راكب العربية وطاير بيها، وكمان كان ماشي عكس".. ملخص رواية عدد من شهود العيان على مقتل السيدة شيماء محمد نور الدين، دهسا في القاهرة الجديدة، أمام المباحث عقب الحادث المؤلم، الذي تسبب في حالة غضب واسعة بين السكان في القاهرة الجديدة.

فحصت أجهزة الأمن الكاميرات، تمهيدا لتحديد المتهم وضبطه، وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه في تلك الجريمة، ووثق عدد من شهود العيان شهادتهم عن الجريمة، وطالبوا بمحكمة المتهم بتهمة القتل العمد لا القتل الخطأ، لأن ما فعله المتهم يعد استهتار بأرواح المواطنين.

وأضاف شهود العيان، أن منفذ الحادث شاب مراهق لم يتجاوز 16 سنة، وكان يستقل سيارة ملاكى بصحبة أصدقائه بشوارع القاهرة الجديدة، وأثناء ترجل الضحية لشراء بعض المستلزمات من أمام سوبر ماركت دهسها بسبب السرعة الجنونية، وتمكن من الهروب، بعد الحادث.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم القاهرة الجديدة، انتقلت لإجراء المعاينة الأولية، وإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، ومناقشة شهود العيان، وسماع أقوال صاحب السوبر ماركت، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال جيران المجني عليها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "إنا لله وانا اليه راجعون توفيت شيماء ضحية شباب صغير كان يقود عربية ملاكى، وبيلعبوا وكان في بنات واقفين أمام سوبر ماركت، واللي كان سايق نزل يجري والناس جريت وراه، وأصاب أكتر من بنت بإصابات خطيرة والإسعاف قامت بنقلهم للمستشفى لتلقى العلاج".