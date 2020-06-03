''سناب شات'' يوقف الترويج لمنشورات ترامب

توقف تطبيق "سناب تشات" للتواصل الاجتماعي، اليوم، عن دعم ما ينشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يحرّض على "العنف العنصري"، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وقال التطبيق لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس":"لا نروّج حاليا للمضمون الصادر عن الرئيس على منصة (ديسكافر) التابعة لسناب تشات والموجهة للشباب".

وأضاف التطبيق:" لن ندعم الأصوات التي تحرّض على العنف العنصري واللامساواة عبر الترويج لها مجانا على (ديسكافر)".

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تشهد إضطرابات داخلية بسبب مقتل أمريكي من أصل أفريقي علي يد شرطي.