ترامب: ما فعلته في 3 سنوات للأمريكيين السمر لم يفعله بايدن في 43 سنة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنّ ما فعله في 3 سنوات للأمريكيين" السمر" لم يفعله بايدن في 43 سنة، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكان ترامب، قال أمس: "جو النعسان مارس السياسة 40 عاما ولم يفعل شيئا، وأضاف ترامب: "جو النعسان يدّعي الآن أنّه يملك الأجوبة وهو لا يعرف حتى الأسئلة".

وأشار ترامب إلى أنّ الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين والنهب، وبايدن كان دائما ضعيفا.

وفي 25 مايو الماضي، قُتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، بعد أن ركع الضابط الأبيض ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد أثناء اعتقاله في الشارع لمدة 8 دقائق و46 ثانية، ولقي فلويد حتفه بعد نحو 6 دقائق تحت ركبة تشوفين.

وفصل جهاز شرطة مينابوليس تشوفين و3 ضباط آخرين شاركوا في تقييد حركة فلويد أثناء اعتقاله وقتله، كما تم اعتقال تشوفين وتوجيه إليه تهمة القتل من الدرجة الثالثة فيما يتم التحقيق من قبل عدة جهات أمريكية في الحادث لتوقيع العقاب على الضباط الآخرين.

واندلعت احتجاجات سلمية في البداية ضد مقتل فلويد يوم 26 مايو الماضي بمدينة مينابوليس، لكنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف مستمرة ضد الشرطة الأمريكية التي ردت بالغازات المسيلة للدموع ورش الفلفل الحارق.