وكيل تعليم دمياط يطالب بحصر العجز والزيادة بجميع الإدارات والمدارس في أعداد المعلمين

عقد اليوم الأربعاء عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعين منفصلين استهدف أولهما موجهي عموم الخدمات والثاني موجهي عموم التنسيق العام، وذلك بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الخدمات وعصام النماس مدير إدارة التوجيه الفني.

ناقش "عثمان" ما تم بخصوص الأمر الإداري الذي أصدره بخصوص حصر من تم ندبه أو نقله من المدارس إلى ديوان الإدارات التعليمية.

وأكد "عثمان" أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء والخاص بفتح الإجازات الاستثنائية للمعلمين حرصا على عدم التكدس، فهذا لا يمنع من المحافظة على التواصل المستمر بين الموجهين في جميع الإدارات وبين المعلمين ويمكنكم ذلك من خلال (عقد اجتماعات وعمل لقاءات عبر الانترنت).

وطالب "وكيل الوزارة" بضرورة حصر العجز والزيادة بجميع الإدارات والمدارس وتطبيق الأمر الإداري الخاص بآليات النقل أو الندب من إدارة لأخرى، مشددا أن عند تقديم خطاب النقل أو الندب لاعتماده يرفق به أصل طلب المعلم وبيان يوضح العجز والزيادة في الإدارة المنقول منها والمنقول إليها في تخصصه، مؤكدا أن تكون مصلحة العملية التعليمية قبل تحقيق الرغبة الشخصية.

وطالب وكيل الوزارة الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد ، قائلا: القيادة فن ، تعلم كيف تحتوي الجميع وأن تكون قريبا من الجميع مع المحافظة على دورك وشخصيتك كقائد لهذا الفريق ، هذه الروح تخلق جوا من الراحة والاستقرار والجدية والتعاون ، انبذوا أية خلافات فيما بينكم ، القائد ليست مجرد كلمة نرددها بل هي سلوك ، وصورة تعكسها التصرفات.

وأضاف وكيل الوزارة يعتقد البعض أن التوجيه هو مجرد زيارة روتينية للمدرسة تبدأ بالتوقيع في دفتر أمن المدرسة ، ثم تسجيل زيارة بدفتر الزيارات وتنتهي بالتوقيع في خانة الانصراف، وتكون زيارته للمدرسة مجرد إجراء قام به ، علما بأن هذا ليس الدور الحقيقي للموجه ، التوجيه (زيارة فصلية وحضور حصص كاملة منذ بدايتها لنهايتها ، وهذا سندك الذي تعتمد عليه في تقييمك للمعلم / التوجيه عقد اجتماع مع معلميك لتزويدهم بكل جديد من قرارات أو تعليمات / التوجيه حلقات ونقاش دائم بينك وبين معلميك)