نائب محافظ الغربية: دراسة توصيل المرافق لسكان منطقة الغفران

أكد الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، علي ضرورة توفير كافة الامكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران ، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حي ثان طنطا محمود عيسي.

وجه نائب المحافظ بتوفير قطعة ارض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية في مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة .

وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة في الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.