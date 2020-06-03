إسبانيا تمدد حالة الطوارئ الوطنية بسبب كورونا حتى 21 يونيو الجاري

وافق مجلس النواب الإسباني، اليوم، على تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوما إضافيا حتى 21 من الشهر الجاري، لمواصلة احتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مع المضي قدما في خفض قيود العزل.

وحصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على دعم الأغلبية في البرلمان للتمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ حيث صوت بنعم 177 نائبا هم نواب الحزب الاشتراكي الحاكم وحليفه في الحكومة "أنيدوس بوديموس" 155 نائبا وحزب "ثيودادانوس" الليبرالي، 10 والحزب الباسكي القومي وأحزاب يسارية موالية أخرى في البرلمان المكون من 350 نائبا.

وبالمقابل صوت بلا 155 نائبا على رأسهم نواب الحزب الشعبي اليميني المحافظ "88 نائبا" ونواب بوكس اليميني المتطرف وأحزاب موالية والأحزاب القومية الانفصالية الكتالونية، فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت منهم نواب بيلدو الباسكي والحزب القومي الجاليكي.

وأكد سانشيز، لدى طلبه تمديد حالة الطوارئ في البرلمان اليوم انها ستكون السادسة والأخيرة، مشيرا إلى انها تهدف إلى الحفاظ على التقدم المحرز في مكافحة الفيروس عبر السيطرة بشكل رئيس على التنقلات بين المحافظات الإسبانية.

وأوضح سانشيز، ان حكومته ستقدم الأسبوع المقبل مرسوم قانون لتنظيم ما أطلق عليه "الوضع الطبيعي الجديد" بعد انتهاء حالة الطوارئ مع باقة من تدابير الوقاية والاحتواء والتنسيق لمنع تفشي المرض من جديد.

وتبدأ حالة الطوارئ السادسة في الثامن من الشهر الجاري ولغاية 21 من الشهر نفسه وتختلف عن سابقاتها لأنها تأتي مترافقة مع التقدم في خفض قيود العزل ضمن خطة تدريجية من أربع مراحل، علما ان 70% من المواطنين الإسبان يعيشون حاليا في المرحلة الثانية بينما تعيش مدريد وبرشلونة وبعض المدن الأخرى ضمن إطار المرحلة الأولى على أمل الانتقال للمرحلة التالية الأسبوع المقبل.

يذكر ان العدد الرسمي للوفيات في إسبانيا يبلغ 27128 حالة في يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر"، 240326 حالة بعد تسجيل 219 حالة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.