الكنائس تدعم جهود المكافحة بـ6 ملايين جنيه.. و"مصر الخير" توفر 28 جهاز تنفس لمستشفيات العزل و2000 جهاز كشف سريع

حرصت الكنائس «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس» منذ بدء ظهور فيروس كورونا المستجد فى مصر، على التبرع لصالح صندوق تحيا مصر، بمبلغ 6 ملايين و200 ألف جنيه لشراء أجهزة تنفُّس ومستلزمات طبية لمواجهة تفشى الوباء.

ووجهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة فى إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التى تحتاجها الطواقم الصحية فى عملها الوطنى، ووجهت الكنائس التابعة لها فى تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية، ومشاركة الكنائس القادرة فى المساهمة فى توفير المطهرات وأدوات التعقيم للأماكن المحتاجة.

ونشرت مجلة الكرازة، الناطقة بلسان الكنيسة، فى عددها الصادر حديثاً، تقريراً عن جهود أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية فى مجال المكافحة والتخفيف من الآثار الناتجة عن انتشار جائحة كورونا. وقالت الكنيسة إنه فى إطار توجيهات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بسرعة التحرك لمساندة المجتمع وبالأخص القرى الفقيرة والمجتمعات العشوائية حتى تعبر هذه الجائحة عن مصر والعالم بخير، وتأكيده على أهمية التنسيق مع جهود الدولة والخطط الوطنية فى الحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا، عملت الأسقفية على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية، هى: «المساهمة فى توفير كمامات وأدوات تطهير وملابس واقية للأطباء، توفير المساعدات الفورية من مواد غذائية ومستلزمات نظافة ومطهرات لأكثر الأشخاص احتياجاً، نشر المعارف والوعى الصحى على وجه السرعة بشأن التدابير الرئيسية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا وكذلك مواجهة الشائعات والمفاهيم الخاطئة والوصم المرتبط بفيروس كورونا لا سيمّا بين الأطفال والنساء والمعوقين والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة، وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للمجتمعات المتضررة، خاصة أولئك الذين فقدوا ذويهم وأحباءهم».

"أسقفية الخدمات" تقدم "كمامات وكحول وكراتين أغذية" بالمناطق الأكثر احتياجاً وتضرراً بالجائحة

وأشارت الكنيسة إلى أن أهم المبادرات التى تقوم بها الأسقفية تمثل فى توفير كمامات وأدوات تطهير بأسعار بسيطة، بالإضافة إلى تجهيز ملابس واقية للأطباء تتناسب مع المواصفات الصحية الموصى بها من الجهات الرسمية المصرية، حيث تمكنت الأسقفية من خلال المشغل الخاص بها من توفير ما يقرب من 22 ألف كمامة صحية حتى 18 مايو الماضى، وتوفير زجاجات سعة 100 ملليلتر من الكحول الإيثيلى بنسبة تركيز 70% حسب مواصفات وزارة الصحة، وتصنيع ألف قطعة ملابس واقية للأطباء، إهداء من البابا تواضروس إلى الجيش الأبيض، عرفاناً من الكنيسة بجهودهم المستميتة فى إنقاذ الشعب المصرى والتصدى لفيروس كورونا، وتجهيز وتوزيع 6100 كرتونة طعام، بالإضافة إلى شنطة لمستلزمات النظافة الشخصية والمطهرات، لتعقيم وتطهير المنازل بأكثر المجتمعات احتياجاً وتضرُّراً بالجائحة بجميع محافظات مصر.

وكشفت الأسقفية عن تصميم وإنتاج مطوية مصورة تعزز أهم الرسائل الصحية حول الوقاية من العدوى بالفيروس، مشيرة إلى أنه يتم حالياً توزيع ما يقرب من عشرة آلاف مطوية و6500 ورقة إرشادية حول المعايير الصحيحة لاستخدام الكمامات والتخلص الآمِن منها، واستخدام المطهرات فى تعقيم المنازل، موضحة أنه تمت طباعة المطوية بطريقة برايل حتى تتمكن من الوصول إلى الفئات ذوى الإعاقة. وقالت الكنيسة، إنه يصاحب توزيع المواد الغذائية التوعية العملية من خلال منصة صوتية (مكبرات صوت تجوب شوارع المجتمع) لمدة ثلاثة أيام لكل مجتمع، وذلك من خلال قيام إحدى الخادمات فى المجتمعات المستهدفة بمحاكاة عملية لأساليب الوقاية من الفيروس أمام الأطفال والأمهات أثناء انعقاد المنصة الصوتية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى وجميع الإجراءات الاحترازية. وأضافت الكنيسة أن أسقفية الخدمات قامت كذلك بحملات تطهير الشوارع وجدران القرى المستهدفة بارتفاع متر ونصف، كما قامت الأسقفية، بالتعاون مع أخصائيين فى الإرشاد والدعم النفسى، بإعداد وتوزيع مطويات تقدم رسائل للدعم نفسى، وذلك للتغلب على المخاوف الناتجة عن انتشار الفيروس، والحد من مشكلات العنف الأسرى والعنف ضد الأطفال، التى أفرزها الحجر المنزلى.

على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة مصر الخير عن دعمها قطاع الصحة خلال تعامله مع أزمة فيروس كورونا، عبر دعم مستشفيات العزل والحجر الصحى بـ28 جهاز تنفس صناعى بالتعاون مع وكلاء وزارة الصحة فى ١٠ محافظات. وأضافت، فى بيان أمس، أنه إيماناً بأهمية استكمال منظومة مكافحة العدوى والحد من انتشار الفيروس تم توفير عدد 400 آيس بوكس لحفظ عينات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وردت لصالح مستشفى العباسية، بالتنسيق مع إدارة التموين الطبى التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث تم توفير 200 آيس بوكس سعة 5 لترات، وتوفير 200 آيس بوكس سعة 10 لترات، كما تم توريد 3 مراوح لصالح مبنى التجمع الثالث للعزل. وأشارت إلى أنه تم توريد عدد 2000 جهاز كشف سريع للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، بهدف تعزيز قدرات المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لحماية كوادرها وفرقها الطبية لمجابهة خطر تفشى فيروس كورونا، وتوفير 1600 ماسك N95، كما تم توفير 27800 جاون طبى، وتم توفير 8700 علبة ماسك واقٍ، و8025 علبة جوانتى طبى، وذلك فى 17 مستشفى فى 10 محافظات مختلفة.