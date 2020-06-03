محافظ كفر الشيخ يشدد على تحسين شبكة الطرق مع تطبيق معايير الجودة  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

أوضح المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد محافظ الاقليم، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، عمال رصف الطريق الرئيسى بعزبة النخلة، التابعة لقرية الكفر الشرقى، كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرصف بمدخل شالما البلد، وأمام الوحدة الصحية، بطول حوالى 190 متر، بالإضافة إلي متابعة أعمال رش مادة mso بطريق كفر تيدا ابوسيداحمد بطول 150م تمهيداً لرصفه.

أكد المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي استكمال أعمال الرصف بمنطقة الفنار.