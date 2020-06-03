صور.. محافظ كفر الشيخ: إنشاء مقاعد وتمهيد الممرات ضمن تطوير مصيف بلطيم

ترأَّس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطوير مصيف بلطيم، واستكمال رصف شوارع العاصمة.

أكد المحافظ أن تطوير مصيف بلطيم وشوارع العاصمة من المحاور الأساسية لإظهار المحافظة بشكل حضاري يليق بها، وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين، مشيراً الى انه جرى تشكيل لجنة لتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير التي تشمل جميع خدماتها ومرافقها ومدنها، والتى تشمل زراعة الأشجار على الكورنيش.

أوضح محافظ الاقليم، أنه سيجرى إنشاء المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وكذا اعادة تطوير المحلات والأكشاك، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين في أشهر الصيف من كل عام، مشددا علي سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير للانتهاء من جهود الخطة الاستثمارية 2019/2020 م.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد دكتور مهندس محمد السيد، والعميد مهندس على الجابرى بالشركة الوطنية، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، والمهندس أحمد منصور، مدير عام مديرية الإسكان، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير عام التنسيق الحضاري، والدكتور خالد قنديل، استشارى الطرق بجامعة عين شمس.