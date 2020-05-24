أحمد زاهر: محمد سامي "مايتوصاش في الشر".. و"فتحي" أشر شخصية درامية

قال الفنان أحمد زاهر إن المخرج محمد سامي "متوصاش في كتابة الشر"، لافتا إلى أنه يعتقد أن شخصيته في مسلسل "البرنس" هي أشر شخصية في تاريخ الدراما المصرية والعربية "مفيش حد عنده كل صفات الشر دي في شخصية واحدة"، موضحا أنه ذاكر الدور وتناقش مع المخرج في تفاصيل كثيرة في الدور.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "أي حاجة لو ممكن أضيفها كنت دايما برجع للأستاذ محمد سامي يقولي لأ أو يقولي آه لأنه صاحب الرؤية مش بس المخرج ده المخرج والمؤلف، لا يجرؤ ممثل في هذا العمل يضيف كلمة دون الرجوع له".

وتابع: "المخرج محمد سامي كان بيشحنا، وبنقعد نقرا الورق مع بعض زي ما يكون بنعمل بروفا ويمسك ودن كل واحد يبخ فيها، هو أنا مسميه عبقري الفن مش بني آدم عفريت، بيفكر فن شيء غريب أنا عمري ما شوفت كده في الدنيا، يا بخت أي ممثل في الدنيا يلاقي في اللوكيشن محمد سامي".