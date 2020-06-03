قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط كميات دقيق مدعم داخل مخبز بمناخ بورسعيد

تمكن رجال مديرية ومباحث التموين ببورسعيد من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% داخل فرن للخبز الطباقى بنطاق حى المناخ تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد ومجدى الخضر وكيل المديرية بقيادة السيد المنياوى رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين وسط وشارك فيها عباس زغلول رئيس الرقابة وطلعت البساطي رئيس الحملة، شنت حملة مكبرة.

وأسفرت الحملات الرقابية والمتابعة اليومية الصباحية والمسائية عن ضبط أحد المخابز الطباقى بالمناخ لقيامه بتجميع وتهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% تقدر ب 250 كيلو جرام للإستيلاء على الدعم بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.