فيديو.. نائب تونسي: الإخوان سرقوا خروفين من حزبي بعد دخولهم البرلمان

دعا عضو مجلس نواب الشعب في تونس، سعيد الجزيري اليوم، إلى تغيير مكتب البرلمان وسياسة المجلس، التي اعتبرها "خاطئة"، وذلك في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، حول تدخلاته في الشأن الليبي، ومساندة العدوان التركي على الأراضي الليبية، ودعمه مرتزقة أردوغان وميلشيات السراج.

وخاطب الجزيري رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلا: "الشعب يريد أن يثور على البرلمان، ويريد تغييره وأنا سأكون أولهم".

وأضاف الجزيري في كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان، إن على البرلمان ومكتب المجلس تصحيح أخطائه، ومعالجة المشاكل التي يعيشها البرلمان، ومن بينها سرقة "نعاج من حزبه"، في إشارة إلى انسحاب نائبين من كتلة حزب الرحمة والتحاقهم بائتلاف الكرامة.

وأثار ذلك غضب النواب الحاضرين، الذين اعتبروا كلام الجزيري مواصلة في سياسة ترذيل النواب، والعمل النيابي وتسبب في تعطيل الجلسة.

وفي سياق متصل، قال الجزيري: "لابد نعطي لكل نائب شعب الحديث يتكلم، أحنا نقولو 3 دقائق أنا داخل بأربعة هنا، سرقولي زوز نعاج في البرلمان، وينو مكتب الشعب متاعكم، لابد تغيرو سياستكم الغالطة".

وشهدت جلسة مساءلة الغنوشي خلافات، وذلك بعد محاولات نواب النهضة إرباك الجلسة، حيث انسحب عدد من النواب، احتجاجا على محاولة حركة النهضة تقليص الوقت المخصص لكل نائب.

واتهم نواب في البرلمان، حركة النهضة، بمحاولة إرباك مسار الجلسة، واعتبرت كتل نيابية، أن الغنوشي تجاوز صلاحياته، وعبّر عن مواقف داعمة لحكومة السراج في ليبيا، باسم مجلس النواب، من دون موافقة مكوناته، ولا التنسيق مع رؤساء الكتل النيابية.